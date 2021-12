Borgentreich vergibt den Heimatpreis

Die Orgelstadt Borgentreich hat ihren mit 5000 Euro dotierten Heimatpreis verliehen. Platz 1 und 2500 Euro gingen an das „Helferteam Grotte“ aus der Borgentreich. Platz 2 (2000 Euro) wurde Dr. Hermann Josef Mertens überreicht, der für jedes neugeborene Borgholzer Kind einen Obstbaum pflanzt. 500 Euro als dritter Preis wurde an den Dromedary Club aus Bühne verliehen, der sich um einen jüdischen Friedhof kümmert.

Die Orgelstadt Borgentreich hat ihren Heimatpreis an drei Initiativen übergeben: (von links) Prof. Ernst Walter Kurt Guss (Vorsitzender Dromedary Club), Johannes Kremper (Hauptverantwortliche Helferteam Grotte) und Dr. Hermann-Josef Mertens. Bürgermeister Nicolas Aisch überreichte die Preise.

Bürgermeister Nicolas Aisch nahm die Preisübergabe aufgrund der Corona-Situation in kleinem Kreis im Rathaus vor. „Für ihre Heimat setzen sie sich ein. Für diese Heimat investieren Sie Zeit, Geld und Nerven. Und dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen“, lobte der Bürgermeister die drei Preisträger.

Helferteam Grotte

Das „Helferteam Grotte“ aus der Kernstadt kümmert sich um das weit über die Ortsgrenzen hinweg bekannte Aushängeschild der Stadt: die Lourdesgrotte. Im Jahr 1900 hatte Maria Fiorentini, Schwester des Borgentreicher Schulleiters Heinrich Fiorentini, eine Wallfahrt nach Frankreich unternommen. Tief beeindruckt begeisterte sie die Einwohner für eine Nachbildung der Erscheinungsgrotte. Gemeinsam mit dem Bildhauer Clemens Brilon und mit tatkräftiger Hilfe Borgentreicher Bürger wurde sie im Mai 1902 im ehemaligen städtischen Steinbruch gesegnet.

Der erste Platz beim Heimatpreis 2021 in Borgentreich geht an das Helferteam Grotte: (von links) Werner Dürdoth (Ortsvorsteher Borgentreich), Ursula Herbold-Rose, Johannes Kremper, Maria Elisabeth Kremper (alle vom Helferteam Grotte), Pastor Werner Lütkefend und Bürgermeister Nicolas Aisch. Foto: Orgelstadt Borgentreich

Die Lourdesgrotte ist durch den Heiligen Stuhl in Rom als Marien-Wallfahrtsstätte anerkannt. Das Areal ist allerdings mit einem großen Pflegeaufwand verbunden. Unter der Leitung von Johannes Kremper kümmern sich viele Freiwillige darum. Restaurierungsarbeiten und Anschaffungen werden durch die Gruppe und besonders Johannes Kremper selbst organisiert und finanziert. „Dieses Engagement verdient aus Sicht der Heimatpreis-Jury eine Würdigung im Rahmen des Heimatpreises“, lobte Nicolas Aisch.

Obstbaum-Projekt

Die Obstbaumwiese von Dr. Hermann Josef Mertens ist ebenfalls preiswürdig. Seit einigen Jahren wird auf einer Wiese am Tennisheim für jedes neugeborene Borgholzer Kind ein Obstbaum gepflanzt. Initiator Dr. Mertens hat bislang alle Kosten für den Kauf der Bäume einschließlich Material, Mäusedraht, Stabilisierungspfahl und Dünger übernommen. „Die Borgholzer Bürgern halten dieses für eine gelungene Aktion, tolle Geste und eine nachhaltige Erinnerung für alle Neu-Bürger im Ort“, berichtete Bürgermeister Nicolas Aisch.

Den zweiten Platz beim Heimatpreis geht an das Obstbaum-Projekt aus Borgholz (von links): Burkhard Gievers (Ortsheimatpfleger), Franz-Josef Wegener (Ortsvorsteher), Dr. Hermann Josef Mertens (2. Preisträger), Rudolf Dunkel und Bürgermeister Nicolas Aisch. Foto: Orgelstadt Borgentreich

Mittlerweile sind bereits 25 Obstbäume gepflanzt. Hierbei handelt es sich um alte deutsche Apfelsorten wie Boskop, Cox Orange, Holsteiner Cox, Finkenwerder Herbstprinz und Glockenapfel. An jedem dieser Bäume hängt zudem eine Tafel mit dem Geburtsdatum des Borgholzer Kindes.

Jüdischer Friedhof

Der Dromedary-Club Bühne hat die Jury mit seinem Heimat-Projekt „Jüdischer Friedhof“ überzeugt. Der Verein will, dass die dunklen Seiten der Heimatgeschichte nicht vergessen werden – die Zeit des so genannten »Dritten Reiches«. Dreh- und Angelpunkt des Projektes war daher der jüdische Friedhof in Bühne.

Ursula Maria Guss und Prof. Dr. Ernst Walter Kurt Guss vom Dromedary-Club Bühne haben den dritten Preis aus den Händen von Bürgermeistzer Nicolas Aisch erhalten. Foto: Orgelstadt Borgentreich

Bis 1838 haben die Bühner Juden ihre Verstorbenen auf dem »Judenhagen« in Borgentreich beerdigt. Im Jahr 1840 durften sie auf dem schwer zugänglichen Peitsborn bei Bühne einen neuen »Todtenhof« anlegen. Während des »Dritten Reiches« wurden die Bühner Juden bestohlen, beraubt, gequält, verschleppt und ermordet. Ihr Friedhof wurde geschändet und brutal verwüstet. In den Nachkriegsjahren wurden die meisten Grabsteine des Jüdischen Friedhofs gestohlen und als Fundament für Neubauten Bühner Häuser verwendet. Im Jahr 1954 ließ die Gemeinde den Friedhof einzäunen, die wenigen noch verbliebenen Grabsteine reparieren und aufstellen. Der Dromedary-Club hat nun dort aufgeräumt, Grabschmuck erneuert und steht im Austausch mit dem Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Paderborn, Alexander Kogan. Auch Lesungen aus der Literatur über die Judenverfolgung werden angeboten.