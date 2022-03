Borgentreich will Hallenbetreiber unterstützen

Einnahmeausfälle durch Corona sollen gemildert werden – Ausschuss entscheidet am 16. März

Borgentreich

Die Stadt Borgentreich will die Hallenbetreiber finanziell unterstützen, um mögliche Einnahmeausfälle der Vereine durch die Corona-Pandemie zu mildern. Der Ausschuss für Wirtschaft, Soziales und Demografie berät und beschließt darüber in seiner Sitzung am 16. März.

Bearbeitet von Ralf Benner