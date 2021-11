Borgholzhausen sagt ab, andere machen weiter

Die Nachricht kam am Donnerstagabend und sie klang auch am Freitag in Reaktionen darauf vernehmlich nach. Borgholzhausen hat seinen Weihnachtsmarkt am zweiten Advent abgesagt. Einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte der Region in der Lebkuchenstadt wird nunmehr das zweite Jahr hintereinander komplett ausfallen. In ihrer Begründung erklärt die Stadt Borgholzhausen: „Wir bedauern diesen Entschluss sehr - das gesundheitliche Wohl aller Bürgerinnen und Bürger steht für uns jedoch im Vordergrund. Zudem ist angesichts zu erwartender Regelverschärfungen die Planungssicherheit für die Standbetreiber und den Veranstalter nicht gegeben.“

