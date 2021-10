Borkenkäferholz unter Folien konservieren

Paderborn

Hunderttausende Kubikmeter Fichtenholz liegen in den Wäldern und drohen zu verrotten. Sägewerke sind oft nicht in der Lage, das Holz sofort zu verarbeiten. Gleichzeitig sorgen Borkenkäfer beängstigend schnell für Nachschub an Fichtenstämmen, die sofort gefällt werden müssen. Folienlager könnten ein Beitrag zur Lösung des Problems sein, sagt Dr. Ber­tram Leder, Leiter des Zen­trums Wald und Holzwirtschaft des Landesbetriebs Wald und Holz.