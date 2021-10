Borner Kauz kehrt zurück in die Heimat

Marienmünster-Born

Der kleine Waldkauz aus Born, der im Mai völlig ausgehungert bei Runa und Frank Lechtenberg in Born an das Fenster geklopft hat, ist wieder wohlauf und in seine Heimat zurückgekehrt. Er ist jetzt in der Marienmünsteraner Ortschaft von der Essenthoer Mühle, einer Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen in Marsberg-Essentho, ausgesetzt worden. „Es war uns eine Herzensangelegenheit, dass er wieder zu uns zurückkommt“, sagt Runa Lechtenberg.

Von Dennis Pape