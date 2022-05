Bosse bringt die Aula zum Beben

Schüler der Bielefelder Mamre-Patmos-Schule erleben am Freitagabend ein ganz besonderes Konzert nur für sie

Bielefeld

Axel Bosse und seine Band gehören seit Jahren zum Besten, das die deutsche Musiklandschaft zu bieten hat. Ganz nah haben die Schülerinnen und Schüler der Mamre-Patmos-Schule „Aki“ Bosse und seine Musiker am Freitagabend erlebt. In der Aula der Förderschule in Bethel hat die Band ein exklusives Konzert gegeben – und die Stimmung im prall gefüllte Saal zum Brodeln gebracht.

Von Hendrik Uffmann