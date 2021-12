Boten bringen Segen der Weihnacht

„Der persönliche Besuch der Sternsinger mit Lied und Gebet ist leider noch nicht wieder möglich. Der weihnachtliche Segen soll aber alle, die ihn wünschen, erreichen“, schreibt der Pastoralverbund in einer Pressemitteilung. Die Sternsinger wollen aber nicht nur Segen bringen – sie wollen auch Segen sein. Segen, insbesondere für Kinder in Gegenden dieser Welt, in denen Leben und Gesundheit viel stärker bedroht sind als hier bei uns.

Beispielhaft nimmt die Sternsingeraktion Projekte in Ghana, Ägypten und dem Südsudan in den Blick. „Gesund werden – gesund bleiben“ – ein Kinderrecht, von dessen Verwirklichung viele Kinder auf dieser Welt leider nur träumen können. Für diese Kinder wollen die Segensboten um eine großzügige Spende bitten.

Briefumschläge an Haushalte verteilen

In den Briefumschlägen, die die Sternsinger verteilen, befinden sich neben dem Segensgruß der Segensaufkleber zum Anbringen an den Haustüren sowie der Spendenflyer mit der Bankverbindung des Kindermissionswerks.

Folgendes ist in den einzelnen Gemeinden geplant:

Bonenburg

Aussendungsfeier am Sonntag, 16. Januar, um 10 Uhr in der Kirche, im Anschluss ziehen die Sternsinger durch den Ort. Ansprechpartnerinnen sind Frau Müller und Frau Ernst.

Calenberg

Die Segensboten ziehen am Samstag, 8. Januar, am Nachmittag durch die Gemeinde. Die Möglichkeit zur Barspende ist in der Kirche gegeben.

Daseburg

Am Jahresanfang werden die Segensbriefe im Ort verteilt. Spendenboxen stehen vom 10. bis 15. Januar in der Gärtnerei Wecker, im Lädchen von Familie Redeker und in der Backstube Reineke. Auch nach der Wort-Gottes-Feier am 9. Januar gibt es die Möglichkeit zur Spende. Ansprechpartnerinnen sind Frau Seck und Frau Ehle.

Hohenwepel und Engar

Am Samstag, 8. Januar, werden die Segensbriefe in die Hausbriefkästen verteilt. Die Aussendung findet um 13.30 Uhr in der Kirche statt. Die Segensboten sind eingeladen, im Anschluss an der Heiligen Messe um 17.30 Uhr teilzunehmen. Für Barspenden steht eine Box in der Kirche bereit. In Engar werden die Segensbriefe am 7. und 8. Januar verteilt. Ansprechpartnerinnen sind Frau Knop und Frau Wittkopp für Hohenwepel und für Engar Frau Tillmann.

Dössel

Die Sternsinger verteilen die Segensgrüße am 8. Januar in die Briefkästen. Für Barspenden steht eine Box in der Kirche. Ansprechpartner ist Benedikt Güthoff.

Germete

Die Sternsinger werden noch bis zum 30. Dezember die Spendentüten in die Hausbriefkästen verteilen. Diese können am Samstag, 8. Januar, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag, 9. Januar, von 10 bis 12 Uhr im Pfarrheim abgegeben werden. Dort gibt es auch die Segensaufkleber. Ansprechpartnerinnen sind Frau Koch und Frau Müller

Menne

Die Aussendung findet am 15. Januar um 9.30 Uhr im Pfarrheim statt, im Anschluss werden die Segensbriefe zu den Haushalten gebracht. Am selben Tag besteht von 15 bis 17 Uhr die Möglichkeit zur Barspende in der Kirche. Ansprechpartnerinnen sind Frau Stuckenbrock und Frau Schäfers-Michels

Nörde

Am Sonntag, 9. Januar, findet um 8.30 Uhr ein Morgenlob in der Kirche mit Aussendung der Sternsinger statt. Ab 10 Uhr folgt der Gang durch den Ort. Ansprechpartner ist Friedrich Reineke.

Ossendorf

Die Segensbriefe werden – wenn möglich durch die Sternsinger – am 16. Januar im Ort verteilt. In der Kirche gibt es die Möglichkeit zur Barspende vom 16. bis 23. Januar. Ansprechpartnerinnen sind Heike Müller und Maria Andelefski.

Rimbeck

Die Wort-Gottes-Feier mit den Sternsingern ist am 16. Januar um 10.30 Uhr in der Kirche. Die Segensbriefe werden in die Hausbriefkästen verteilt. Ansprechpartnerin ist Claudia Fuest.

Scherfede

Die Segensbriefe werden am 15. und 16. Januar an alle angemeldeten Haushalte verteilt. Die Anmeldelisten liegen noch bis Neujahr in der Kirche aus. Barspenden sind am 9. und 16. Januar zum Zeitpunkt der Gottesdienste möglich. Der Gottesdienst am 16. Januar wird vom Sternsingerteam mitgestaltet. Ansprechpartner ist Christian Riese-Döring.

Warburg (Alt- und Neustadt)

Die Segensbriefe mit den Aufklebern werden vom Sternsingerteam in der Zeit vom 7. bis 16. Januar in die Briefkästen der Haushalte verteilt, die sich schon in der Vergangenheit in die Besuchslisten haben eintragen lassen. Auch nach den Gottesdiensten am 9. und 16. Januar können die Segensbriefe mitgenommen werden. Neuanmeldungen nehmen Rudi Ryll (Telefon 8540) oder Reinhard Borgiel (Telefon 5797) entgegen.

Welda

Am Sonntag, 16. Januar, startet die Aktion um 9.30 Uhr mit einer Andacht. Danach ziehen die Sternsinger von Haus zu Haus und verteilen die Segensbriefe. Die Möglichkeit zur Barspende gibt es in der Kirche und im Musikhaus Verkaufsstand Bäcker Reineke. Ansprechpartnerinnen sind Susanne Menne und Carolin Isermann.

Wormeln

Die Segensbriefe können am 9. Januar von 9.30 bis 13 Uhr im Pfarrhaus in Wormeln abgeholt werden. Eine Spendendose für das Kindermissionswerk/Aktion Dreikönigssingen wird bereitgestellt. Ansprechpartnerin ist Marlina Glade.