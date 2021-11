Botschafter für die Senne

Ein neuer Vorstand der Naturschutz-Stiftung Senne will sich auch in Zukunft für den Natur- und Artenschutz in der Senne und im Paderborner Land einsetzen. Durch das Ausscheiden der langjährigen Vorstandsmitglieder Werner Thor und Uwe Piesczek war eine Neubesetzung der Spitze erforderlich geworden, zumal Dr. Rudolf Salmen erklärt hatte, nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidieren zu wollen.

Nach ihrer einstimmigen Wahl durch das Stiftungskuratorium übernehmen jetzt Dietrich Honervogt den Vorsitz und Karl-Heinz Rawert den stellvertretenden Posten. Den Vorstand komplettieren Dr. Gerd Lakmann als Geschäftsführer sowie Dr. Dave Lubek und Rudolf Salmen als Vorstandsmitglieder. Das Kuratorium wird ergänzt durch die Fotodesignerin und Buchautorin Annette Fischer, die durch zahlreiche Veröffentlichungen unter anderem über die Naturlandschaft der Senne bekannt geworden ist.

Salmen konnte über ein erfolgreiches Engagement des Stiftungsvorstandes in den vergangenen beiden Jahren berichten. So sei die Wiederansiedlung der Weißstörche im Paderborner Land durch die Stiftung entscheidend vorangebracht worden, so dass diese mit 70 Brutpaaren bei uns wieder heimisch geworden seien.

Der Waldkindergarten in Hövelhof sei mit seiner umweltpädagogischen Ausrichtung weiter ein Erfolgsmodell, und das Projekt „Wildblumen gegen Insektensterben“ habe erfolgreich fortgeführt werden können. So seien unter Beteiligung der meisten Städte im Kreisgebiet in den vergangenen drei Jahren rund 100.000 Quadratmeter Blühflächen auf innerstädtischen Grünflächen angelegt worden, um Insekten wieder Nahrung zu geben. Die Stiftung möchte dieses Projekt Unterstützung des Kreises Paderborn fortsetzen und in Zukunft auch wieder private Initiativen, Schulen und Kitas als „Blühbotschafter“ gewinnen wollen.