Boule-Bahn und Wandertafel am Sportplatz bauen

Höxter-Bosseborn

Während der jüngsten Ortsausschuss-Sitzung ist ein Projekt der Bosseborner Dorfgemeinschaft vorgestellt worden, für das Mittel aus den Dorferhaltungsmitteln beantragt werden sollen. So soll am Parkplatz des Sportplatzes an der Kreisstraße 18 eine rustikale Wandertafel errichtet und Sitzmöglichkeiten geschaffen werden.