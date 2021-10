Boulebahn ist wieder bespielbar

Bauzaun an der Weserpromenade in Höxter ist versetzt worden – Teilbereich jetzt doch wieder zugänglich

Für die umfangreiche Umgestaltung der Weserpromenade wurde die Baustelle vor einigen Tagen eingezäunt. Innerhalb des öffentlich nicht mehr zugänglichen Bereichs lag zunächst auch die Boulebahn.

Dann konnte LGS-Geschäftsführer Jan Holsteg bei seiner abendlichen Joggingrunde beobachten, dass drei junge Männer unter Missachtung der Absperrung dem französischen Kugelspiel frönten. Bedarf erkannt, Problem gebannt: Holsteg ließ direkt am nächsten Tag den Bauzaun so versetzen, dass die Boulebahn nun wieder öffentlich zugänglich ist. „Es soll niemand auf die schöne Freizeitbeschäftigung Boule verzichten müssen, solange die Arbeiten an der Verschönerung der Weserpromenade dies zulassen“, so Holsteg.