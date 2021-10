Büren

Die Veranstaltung „Büren On Wheels“ (kurz: BOW) geht in die dritte Runde. Das jüngste Bürener Volksfest, das alle drei Jahre gefeiert wird, soll im kommenden Jahr am Sonntag, 19. Juni, stattfinden und das Gewerbegebiet Fürstenberger Straße/Werkstraße erneut in eine bunte 1,5 Kilometer lange Festmeile verwandeln.