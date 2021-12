Boyoyas Kicker tragen bald SC-Logo

Vlotho

Es weihnachtet sehr, auch bei Fußballerinnen und Fußballern in Kamerun, dem Land in Zentralafrika: Demnächst erreicht sie eine Spende des SC Vlotho – Geschenke in Form von Trikots, Bällen sowie Trikottaschen. Leuchtende Augen sind da bereits vorprogrammiert. Dort, wo 34 Prozent der 25,5 Millionen Einwohner in extremer Armut leben.

Von Andreas Klose