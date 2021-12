Brakel bleibt der Hotspot

Der Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Höxter ist von Sonntag auf Montag leicht gesunken, von 120,9 am Sonntag auf 120,2 am Montag.

Es gibt keine neu infizierten Personen im Kreis; acht Menschen sind wieder genesen. Die Stadt Brakel steht mit einer Stadt-Inzidenz von 198,5 an der Spitze. Hier sind 75 Bürger momentan mit Corona infiziert.

Verstorben sind in Verbindung mit Corona 171 Personen im Kreis Höxter. Insgesamt hat es im Kreis Höxter bislang mehr als 72.000 Drittimpfungen gegeben. Auch die allgemeine Impfquote ist gestiegen und liegt jetzt bei 79 Prozent, bei den Erwachsenen liegt sie sogar bei mehr als 90 Prozent. Allein in der vergangenen Woche hat es im Kreis Höxter zudem rund 1600 Erstimpfung gegeben, davon waren rund 1000 Impfungen bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren. Das entspricht in diesem Alter einer Quote von 12,1 Prozent.

Blick in die Städte

Bad Driburg: 58 (+/-0) aktiv Infizierte, Inzidenz 127.

Beverungen: 36 (-2) aktiv Infizierte, Inzidenz 107,2.

Borgentreich: 19 (-1) aktiv Infizierte, Inzidenz 35,3.

Brakel: 75 (-2) aktiv Infizierte, Inzidenz 198,5.

Höxter: 60 (-2) aktiv Infizierte, Inzidenz 77,2.

Marienmünster: 3 (+/-0) aktiv Infizierte, Inzidenz 20,4.

Nieheim: 22 (+/-0) aktive Infizierte, Inzidenz 166.

Steinheim: 26 (+/-0), Inzidenz 71,3.

Warburg: 40 (-1), Inzidenz 65,4.

Willebadessen: 18 (+/-0), Inzidenz 110,4.