„Brakel ist sehr aktiv“

Die Stadt Brakel arbeitet seit zehn Jahre an einem Klimaschutzkonzept und hatte auch bereits einen Klimaschutzmanager. Nach dem Weggang von Hendrik Röttländer suchte die Stadt einen neuen Klimaschutzmanager und wurde mit Katharina Koßmann fündig.

Seit Mitte März sitzt die 32-Jährige in der Stadtverwaltung und kümmert sich um alle Belange, die mit dem Klima zu tun haben. Sie stammt aus Stahle, hat 2009 ihr Abitur in Brakel bestanden und danach einen Bachelor-Studiengang Umweltwesen, Klima und Energie erfolgreich abgeschlossen. Danach folget ein Master-Studiengang Umweltingenieurwesen und Modellierung, Gebäude und Energie.

Nach der Theorie folgte die Praxis. 2015 und 2016 ist sie als Klimaschutzmanagerin bei der Stadt Lichtenau angestellt gewesen, bevor sie bis 2022 in Düsseldorf zum einen als Referentin für Kooperation und Netzwerktätigkeit im Bereich Energie bei der Verbraucherzentrale NRW und zum anderen als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „Mehr Grün am Haus“ ebenfalls in der Verbraucherzentrale gearbeitet hat.

„Brakel ist eine Klimakommune und bereits seit vielen Jahren in dem Bereich sehr aktiv. Damit ist eine hervorragende Basis vorhanden, den Klimaschutz fortzuführen und weiter voranzubringen. Darauf freue ich mich“, sagte Katharina Koßmann bei ihrer Vorstellung. „Auch wenn der Klimaschutz momentan durch Corona und de Krieg überlagert wird, wir werden am Ball bleiben und freuen uns, mit Katharina Koßmann eine Heimkehrerin begrüßen zu dürfen“, sagte Bürgermeister Hermann Temme.