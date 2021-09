Brakel nimmt Klimawette an

241 Tonnen CO2-Einsparung bis zum 1. November, dem Tag der Weltklimakonferenz in Glasgow – diese Wette ist die Stadt Brakel eingegangen. Sie Stadt Brakel möchte 1,5 Prozent der Bevölkerung, das sind 241 Menschen, gewinnen, die zusammen 241 Tonnen CO2 bis Glasgow einsparen.

Sollte dieses Ziel erreicht werden, wird die Stadt stellvertretend für alle Kindertageseinrichtungen und Schulen in Brakel Klimabäume im Bürgerwald pflanzen.

Für zusätzliche Spannung sorgt die bundesweite CO2-Städteliga der Klimawette. Auf der Webseite www.dieklimawette.de/co2-staedteliga kann jeder und jede den Spielstand verfolgen und sehen, wo Brakel im Vergleich zu anderen Städten steht.

Bei der Klimawette zählt der Beitrag des Einzelnen doppelt, denn die Teilnahme kann auf zwei Wegen geschehen:

Zum einen kann man mit der kostenlosen Anwendung „CO2-Avatar“ aus einer Liste von 20 wirksamen Alltagsmaßnahmen einen eigenen Vorsatz für den Sommer aussuchen: vom LED-Lampentausch über den fleischfreien Monat oder den autofreien Arbeitsweg bis hin zum „Balkonkraftwerk“. Die CO2-Einsparung innerhalb des Wettzeitraumes wird dann bei der Klimawette erfasst. Vor Ablauf des Wettzeitraums werden die Teilnehmer nochmals an den Vorsatz erinnert.

Zum anderen ermöglichen solidarische Spenden für Klimaschutzprojekte von gemeinnützigen Organisationen weitere CO2-Einsparungen. Auf der Webseite www.dieklimawette.de stehen hierzu sechs Projekte zur Auswahl: von Aufforstung in Borneo über Solaranlagen in Äthiopien bis hin zu Pflanzenkohle in Europa.