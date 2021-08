Brakel soll bunter werden

Brakel/Dalhausen

In Brakel geernteter Pflanzensamen soll in Dalhausen einen Kalkmagerrasen in ein Insektenparadies verwandeln. Ein Teil der Annenbienen-Blühwiese ist dazu am Donnerstagmorgen mit einem Balkenmäher gemäht worden. Mitarbeiter der Landschaftsstation für den Kreis Höxter haben das Mahdgut Stunden später bei Dalhausen verteilt.

Von Frank Spiegel