Brakeler Bürger können sich einbringen

Brakel

„Bei der Aufstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Kernstadt Brakel werden selbstverständlich auch die Bürger beteiligt“, sagt Peter Frischemeier, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. Deshalb lädt die Stadt Brakel zu einem Bürgerworkshop am Mittwoch, 24. Mai ,, von 19 Uhr an in die Aula der Gesamtschule Brakel, Am Bahndamm, ein.

Von