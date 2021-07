Brakeler packen mit an

„Wir helfen mit“ – als Stephan Pohlmann und Pierre Anke vom Brakeler Hof-Betreiber Andreas Kühn hörten, dass dieser für Fluthelfer in Dahl bei Hagen kochen wollte, war dieser Entschluss der beiden schnell gefasst. Was für eine Welle der Hilfsbereitschaft sie damit auslösen würden, hatten sie da noch nicht geahnt.

Brakeler Hof-Wirt Andreas Kühn hat eine Schwester, die in Dahl lebt. Hier bereitet er zusammen mit Stephan Pohlmann Essen zu.

„Wir haben dann per Whatsapp in unserem Freundeskreis mitgeteilt, dass wir fahren und Lebensmittel dorthin bringen wollen. Gleichzeitig haben wir einen kleinen Spendenaufruf gestartet“, erinnert sich Stephan Pohlmann. Binnen einer Woche sind so 2000 Euro zusammengekommen.