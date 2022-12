Brand an Heiligabend in Oberbauerschaft

Hüllhorst-Oberbauerschaft

In den Mittagsstunden des Heiligabend, wurde die Feuerwehr Hüllhorst um 12.24 Uhr mit dem Stichwort Feuer Wohnung, Zimmer, Keller Stufe 1 - Wintergarten verraucht - in die Straße Am Köpperplatz in den Ortsteil Oberbauerschaft alarmiert.