Brand beim Spanplattenhersteller

Die Polizei meldete Rauch aus einer Anlage in einem Gebäude auf dem Werksgelände des Spanplattenherstellers. Holzspäne in einer Siebanlage sollen in dem Holzverarbeitenden Betrieb brennen, heißt es in einer Einschätzung der Feuerwehr-Kreisleitstelle. Die Feuerwehren aus den Orten der Stadt Steinheim sind inzwischen ausgerückt. Etliche wurden nachalarmiert. Kronospan hat auch eine Werksfeuerwehr. Über Verlauf und den Umfang des Brandes ist weiter nichts bekannt. Verletzte sind bisher nicht gemeldet worden.

Kronospan ist an 46 Standorten tätig – nicht nur in Europa, sondern auch in China und den USA. In Sandebeck werden eine Spananlage, eine HDF/MDF- Anlage, drei Beschichtungsanlagen und eine Fixmaß-Säge betrieben. Seit das große Werk in der Sandebeck 1982 übernommen wurde, hat Kronospan an diesem Standort bereits 250 Millionen Euro investiert.