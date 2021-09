Brand im Elsener Lidl-Markt

Paderborn-Elsen

Brennende PET-Flaschen im Raum für die Pfandannahme im Lidl-Markt in Elsen haben am Freitag gegen 17 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Menschen kamen nicht zu Schaden. Warum es in dem Discounter an der Meßdornstraße zu dem Brand kam, ist nach Angaben der Feuerwehr noch unklar.