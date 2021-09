Brand in einer Rimbecker Zimmerei

Warburg-Rimbeck

In einer Zimmerei in Rimbeck ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Die Scherfeder Straße (B7) musste während der Löscharbeiten komplett gesperrt werden.



Von Marius Thöne