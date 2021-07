Brand in Lkw: Feuerwehr löscht auf A2

Bad Oeynhausen/Vlotho

Zu einem Brand in einem Lastwagen ist die Vlothoer Feuerwehr am Dienstag ausgerückt. Gegen 11.45 Uhr waren die Rettungskräfte verständigt worden. Torsten Sievering, Leiter der Vlothoer Feuerwehr, beschrieb das Bild beim Eintreffen so: „Der Fahrer hatte schon den Kühl­auflieger abgekoppelt. Vorbildlich.“

Von Claus Brand