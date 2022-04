Brand in Paderborner Spielothek

Einsatz an der Breslauer Straße: Feuerwehr muss Tür aufbrechen

Paderborn

Aufmerksame Anwohner haben am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr ein Feuer in einer Paderborner Spielothek bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. So konnte womöglich ein größerer Brand verhindert werden.

Von Jörn Hannemann