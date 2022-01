Brand zerstört Dachstuhl einer Doppelhaushälfte

Das neue Jahr war erst wenige Minuten alt, als die Feuerwehr zu einem Brand im Lichtenauer Ortsteil Dalheim alarmiert wurde. Der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte war in Brand geraten. Die Bewohnerin konnte sich noch vor Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte selbst in Sicherheit bringen und wurde nach Angaben der Feuerwehr nicht verletzt.

Großeinsatz der Feuerwehr am frühen Neujahrsmorgen in Dalheim – Bewohnerin bringt sich unverletzt selbst außer Gefahr

Eine Anwohnerin hatte gegen 0.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer war in einem Wohnhaus unweit der Klosteranlagen in der Straße Am Kloster ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand laut Einsatzleiter Tobias Jüstel der linke Teil des Dachstuhls der Doppelhaushälfte in Vollbrand. Gelöscht wurde auch von einer Drehleiter aus.