Brandhaus weiterhin unbewohnbar

Bielefeld-Schildesche

Nachdem am Montagabend der Dachstuhl eines Sechs-Parteien-Hauses an der Küsterwiese in Flammen stand, nimmt jetzt die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen auf, berichtet Polizeisprecherin Hella Christoph. Die Brandstelle sei beschlagnahmt und wird von einem Brandsachverständigen untersucht. Konkrete Hinweise zum Brandgeschehen lägen derzeit noch nicht vor, hieß es am Dienstagnachmittag.

Von Christian Müller