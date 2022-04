Brandschutz kann auch Spaß machen

Feuerwehr Herford lässt Mal- und Arbeitsbuch an Grundschulen verteilen – Digitale Inhalte sprechen viele Kinder an

Herford

Nahezu unsterblich ist der Kinderwunsch, im Erwachsenenalter bei der Feuerwehr zu arbeiten. Noch immer rangiert der Beruf in der Hitliste ganz oben – einen Beitrag dazu, dass das so bleibt, soll das Heft „Sicher mit Feuer und Flamme“ leisten. Herausgegeben von der Verlagsgruppe Kim, verteilt die Feuerwehr 1200 Exemplare an Herfords Grundschulen.

Von Hartmut Horstmann