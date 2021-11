Brandstiftung aus Rache?

Hiddenhausen

Am Morgen danach liegt Qualm-Geruch in der Luft, im Vorgarten türmen sich verkohlte Kleidung, Möbel und Spielsachen: In einem Mehrfamilienhaus in Hiddenhausen-Eilshausen ist in der Nacht zu Mittwoch Feuer ausgebrochen. Jetzt ist klar: Es wurde gelegt.

Moritz Winde