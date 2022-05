Brandstiftung im ICE nach Bielefeld

Wegen mehrfacher Brandstiftung ist ein ICE der Bahn am Montagabend in Bielefeld geteilt worden. Der hintere Zugteil wurde wegen starken Brandgeruchs abgekoppelt.

Beamte fotografierten das Feuer in der ICE-Toilette.

Nach Angaben der Bundespolizei hatte die Brandmeldeanlage im ICE 653 von Köln nach Berlin zunächst kurz vor Hagen ausgelöst. Vom Zugpersonal wurden zwei brennende Abfallbehälter in den Abteiltoiletten entdeckt und gelöscht. Kurz vor Bielefeld habe die Brandmeldeanlage dann in einem weiteren Waggon angeschlagen. Hier wurde eine Toilettenpapierrolle auf abgerolltem Toilettenpapier platziert und entzündet. Beamte der Bundespolizei hätte dann noch einen weiteren Brand in einer Toilette ge entdeckt und gelöscht.