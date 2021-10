Brandstiftung in Höxter?

Feuer in einem Holzschuppen an der Paul-Keller-Straße

Höxter

Ein Holzschuppen ist am Sonntag in Höxter an der Paul-Keller-Straße in Brand geraten. Die Ermittler der Polizei schließen nach erster Einschätzung Brandstiftung nicht aus und hoffen auf Hinweise von Zeugen.