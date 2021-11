Brandstiftung oder Sachbeschädigung?

Eigentlich würde der Fall am 8. November vor dem Amtsgericht der Elsestadt verhandelt. Die Anklage wirft dem 32-Jährigen – wie bereits berichtet – drei Feuerattacken auf Jagdkanzeln vor. Zwei Fälle hatten sich im Frühjahr 2018 in Melle ereignet, einer in Bünde. Insgesamt waren damals 15 Hochsitze in der Region in Flammen aufgegangen. Mehrere davon befanden sich auch im angrenzenden Kreis Minden-Lübbecke, vor allem in Preußisch Oldendorf. Mit diesen Taten konnte der Angeklagte aber offensichtlich nicht in Verbindung gebracht werden.

