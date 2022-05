Brathering mit Himbeersoße

Jochen Vahle bestreitet mit „Antonius Priemelmann“ in Bielefeld einen launigen Lesefrühling-Auftakt

Bielefeld

Mit dem Lesefrühling 2022 ist am Montag das größte Kinderliteratur-Festival der Region an den Start gegangen. In der Stadtbibliothek stellte Jochen Vahle, Gründer und Sänger der Bielefelder Kinder-Rock-Band Randale, seinen Debüt-Roman „Antonius Priemelmann“ vor und fesselte sein junges Publikum wie auch die begleitenden Eltern mit spannungsvoll vorgetragenen Alltagsgeschichten aus dem Leben eines ganz besonderen Jungen.

Von Uta Jostwerner