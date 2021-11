Brauchtum und Tradition erhalten

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Freude über die Gemeinschaft war spürbar und die Musik der Bläser ein wahrer Hörgenuss. Am zurückliegenden Wochenende wurde in den Kirchen der Region die traditionsreiche Hubertusmesse zelebriert. Auch in der St.-Johannes-Baptist-Kirche in Stukenbrock.

Von Manuela Fortmeier