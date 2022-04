Brauereien bangen um Erholung

Bielefeld/Lübbecke

Nach der zweijährigen Durststrecke in der Corona-Krise mit deutlichen Absatzrückgängen bangen die deutschen Brauer zunehmend um die erhoffte Erholung. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges mit steigenden Kosten und gedämpfter Konsumstimmung der Verbraucher versetzt die Branche in neue Sorge. So herrscht am Tag des Bieres an diesem Samstag eher Trübsal statt Zuversicht. Bei der Lübbecker Privatbrauerei Barre etwa dauert die Kurzarbeit weiterhin an.

Von Oliver Horst