Braunst: „Resultat von zwei Jahren Corona-Pandemie“

Andreas Braunst, Warburger Ratsherr und AfD-Fraktionsvorsitzender, hat in einer persönlichen Presseerklärung noch einmal darauf hingewiesen, dass weder der AfD-Stadtverband noch die Fraktion die Montagskundgebungen von Corona-Kritikern in Warburg organisiert. Das hatte zuletzt die CDU der rechtspopulistischen Partei vorgeworfen.

„Der Vorwurf, die AfD organisiere das kontinuierliche, wiederholte Spazierengehen in Warburg, entspricht nicht der Wahrheit“, schreibt Andreas Braunst. Dass auch AfD-Funktionsträger und Parteimitglieder an den stillen Kundgebungen teilnehmen, hatte Braunst zuletzt als deren „reines Privatvergnügen“ bezeichnet.

Gleichwohl hätten die Teilnehmer der Märsche durch die Stadt durchaus das Recht dazu. Die Veranstaltungen seien das Resultat „von zwei langen Jahren Leben mit Corona“, sagt Andreas Braunst. „Auch Warburger Bürger jeder sozialen Schicht, jeder Berufssparte, egal welcher Nation oder Religion, gehen auf die Straße, um gegen Impfzwang und das Impfregister ein Signal zu setzen. Wir als AfD-Ratsmitglieder engagieren uns für die freie Impfentscheidung“, beschreibt Andreas Braunst, der übrigens selber geimpft sei und an den Demonstrationen nicht teilnehme, um ihnen keinen politischen Anstrich zu geben.

Braunst glaubt, dass die Montagskundgebung das Ziel habe, Solidarität zu zeigen mit Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Im Vordergrund der Kundgebung stehe also die Meinungs- und Entscheidungsfreiheit der Gesellschaft, ist Andreas Braunst sicher.

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz, das montags ebenfalls Kundgebungen auf dem Neustadtmarktplatz organisiert, sieht das allerdings anders. Seit Wochen wirbt es für das Impfen als wissenschaftlich belegten Weg aus der Pandemie und als solidarische Handlung gegenüber Alten, Kranken und Schwachen.

„Eine solidarische Gesellschaft denkt und skandiert nicht in erster Linie das eigene Recht – mitunter zulasten der Schwächeren, eine solidarische Gesellschaft denkt Lösungen aus der Sicht der Schutzbedürftigen“, macht Ricardo Blaszczyk vom Bündnis für Demokratie und Toleranz deutlich.

Das Mikrofon ist offen Foto: Das Bündnis für Demokratie und Toleranz ruft für Montag, 7. Februar, 18 Uhr zur vierten Kundgebung mit offenem Mikrofon und einer besondere Aktion auf den Neustadtmarktplatz auf. Unter dem Motto „Solidarisch den Schirm über die Stadtgemeinschaft spannen“ soll ein besonderes Zeichen gesetzt werden. Dazu werden alle Teilnehmer aufgefordert einen Regenschirm, gerne bunt, mitzubringen. Zum Abschluss der Kundgebung sollen diese aufgespannt werden und alle Teilnehmer unter sich vereinen. „Es soll ein Symbol dafür sein, dass wenn wir alle ein wenig Solidarität zeigen, wir mit der Stadtgemeinschaft in der Hansestadt viel erreichen können“, sagt Organisator Ricardo Blaszczyk vom Bündnis. ...

„Die letzten Wochen haben uns gezeigt, wie sehr die Diskussion über Impfpflicht und Corona-Maßnahmen in der Mitte der Gesellschaft und auch hier in Warburg angekommen ist“, wird Nora Wiemers vom Bündnis ebenfalls in der Pressemeldung zitiert.

Die Diskussion über Maßnahmen und Impfpflicht, oft angeheizt durch mangelnde Bereitschaft der so genannten „Montagsspaziergänger“, konstruktive Dialoge zu führen, dürfe nicht dazu führen, dass sich die Gesellschaft entzweit. In einer komplizierter werdenden Welt müsste gemeinsam überlegt werden, was der Gradmesser einer Entscheidung sein soll, führt auch Ricardo Blaszczyk weiter aus. Der Weg aus der Pandemie mit all seinen Facetten könne nur solidarisch, konstruktiv und gemeinschaftlich unter Einbeziehung aller Akteure und dem Willen zum Kompromiss gefunden werden, ist das Bündnis für Demokratie sicher.