Brausemühle Kirchlengern: Budget deutlich geschrumpft

Kirchlengern

„Auf den Spuren von Energie und Wasser“ – so lautet der Titel des Regionale-Umweltbildungsprojekts an der Brausemühle in Südlengern. Die Gemeinde Kirchlengern möchte dieses in Eigenregie fortführen, wenn die Kooperation mit dem Kreis Herford endet.

Von Sonja Töbing