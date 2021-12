Brautführer landen selbst vor dem Altar

Elisabeth und Heinrich Brock feiern Diamanthochzeit in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Auf 60 gemeinsame Ehejahre blicken Elisabeth und Heinrich Brock an diesem Donnerstag zurück. Auf den Tag genau vor 60 Jahren schlossen beide standesamtlich den Bund fürs Leben. Am 6. Juni 1962 läuteten in der Hövelhofer Kirche St. Johannes-Nepomuk die Hochzeitsglocken.

Von Uschi Mickley