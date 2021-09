Bredenborn fängt an

Die Modernisierung der Sportstätten in Marienmünster soll mit der Errichtung des Kunstrasenplatzes in Bredenborn beginnen – das hat der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen dem Stadtrat mehrheitlich zum Beschluss empfohlen. Außerdem möchte die Politik die Fördergelder seitens des Landes zur Minderung des Eigenanteils einsetzen.

Die Fraktionen haben die Marschrichtung nun doch schon im Ausschuss vor der Ratssitzung am kommenden Dienstag vorgegeben. Dem Antrag von Josef Wolff (UWG) entsprachen die Mitglieder mehrheitlich. Bedeutet: Zunächst bekommt Bredenborn einen Kunstrasenplatz, dann wird das neue Umkleidegebäude in Kollerbeck errichtet. Im Anschluss soll der Tennenplatz in Kollerbeck und dann das Umkleidegebäude in Bredenborn saniert werden.