Breite Front gegen Briten-Pläne

Von Per Lütje

Die Ankündigung der britischen Streitkräfte, den Flugplatz in der Senne einzäunen zu wollen, schlägt weiterhin hohe Wellen. Alle Fraktionen im Bad Lippspringer Stadtrat lehnen die Pläne des Militärs unisono ab.

An der geplanten Einzäunung des Flugplatzgeländes bei Bad Lippspringe scheiden sich die Geister.

Für die Freie Wählergemeinschaft (FWG) sei klar, dass der Flugplatz zukünftig als Hubschrauberplatz militärisch genutzt werden soll, heißt es in einer Pressemitteilung. Die sei besonders ärgerlich, da das britische Militär doch eigentlich vollständig abziehen wollte. Eine solche Einschränkung des Flugplatzes habe es in der Geschichte des Truppenübungsplatzes noch nicht gegeben – das könne so nicht hingenommen werden, schreibt Fraktionschef Markus Wille.