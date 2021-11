Breites Therapieangebot für Patienten

Diese zwei Höxteraner Brüder machen mobil: Nach der Gründung des Fitnessstudios „Lagefit“ an der Lütmarser Straße im Dezember 2016 ist jetzt noch eine neue Physio-Praxis im OG hinzugekommen, die von den jungen Geschäftsführern Moritz Lange und Marten Lange in eigener Regie geführt wird.

Lange-Brüder eröffnen in Höxter neue Physio-Praxis – direkte Anbindung an das Fitnessstudio

Beide sind examinierte Physiotherapeuten und haben ihre Lebensphilosophie zum Beruf gemacht. Alles geht Hand in Hand: Wer sich im Studio fit halten und ein persönliches Trainingsziel erreichen will, der kann auf das Fachwissen der geschulten Kräfte bauen. Die Lange-Brüder setzen nun auf eine ideale Verknüpfung von Therapie und Training: „Eine Therapie ist erst sinnvoll abgeschlossen, wenn sie in einem regelmäßigen Training endet“.