Fachbereich Soziales der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und Sanitätshaus Künzelt bieten am 15. Juni Rollator-Training auf dem Holter Kirchplatz an

Schloß Holte-Stukenbrock

Mit dem Rollator bremsen, drehen und manövrieren – was sich so einfach anhört, gestaltet sich in der Realität häufig schwierig. Hohe Bordsteine oder verstellte Gehwege sind Hindernisse, die mit dem Rollator gar nicht so einfach zu bewältigen sind.