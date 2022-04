Brennende Fragen an die Politiker

Können wir den Klimawandel verbessern? Wird NRW grüner? Bitte! Wann kriegen wir iPads für die Schule? Das wollen Schüler der 6. Klasse des Gymnasiums von den Politikern wissen, die diesen Mittwoch an der Podiumsdiskussion in der Aula am Gymnasium (19 Uhr) teilnehmen. „Die iPads haben wir ja auf den Weg gebracht. Ich frage mich: Wann bekommen wir WLAN in Deutschland?“, fragt Britta Rusch mit leicht ironischem Unterton.

200 Schüler besuchen in Schloß Holte-Stukenbrock den Info-Bus zur Landtagswahl am 15. Mai – geringes Interesse auf dem Holter Kirchplatz

Wählen ist entscheidend – nicht nur bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai.

Die Fraktionsvorsitzende der CSB hat am Dienstag bewusst den Weg zum Holter Kirchplatz gewählt, um sich am Info-Bus „Wählen ist entscheidend – on Tour“ zu informieren. Seit dem 6. April tourt der Bus durch 24 Städte und Kommunen in NRW. Das Gemeinschaftsprojekt von Kommunen, Kreisen und der Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Rassismus in Nordrhein-Westfalen wirbt vor der Landtagswahl am 15. Mai für eine aktive Mitgestaltung der Demokratie und darum, wählen zu gehen.