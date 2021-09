Feuerwehreinsatz am Asylbewerberheim in Peckelsheim – Keine Verletzten

Peckelsheim

Mehr als 50 Einsatzkräfte sind am Montagabend zu einem Feuer im Asylbewerberheim an der Warburger Straße in Peckelsheimer ausgerückt. Dort stand im Untergeschoss des Neubaus ein Sofa in Flammen.