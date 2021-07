Brief an Erich Honecker

Borgholzhausen

Laut Schriftsteller Stefan Heym ist die DDR nur eine „Fußnote der Geschichte“. Doch wer die Geschichte der deutschen Einheit mit all ihren Versäumnissen und Erfolgen verstehen will, der darf die Folgen von SED-Diktatur und deutscher Teilung nicht aus dem Blick verlieren. So lautet das Zwischenfazit der Ausstellung „Umbruch Ost. Lebenswelten im Wandel“, die bis September im Rathaus Borgholzhausen zu sehen ist.

Von Johannes Gerhards