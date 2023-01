Beitragserhöhung: Krankenkassen können auf Brief verzichten

Das Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung hat die eigentlich geltende Informationspflicht für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni dieses Jahres ausgesetzt – damit sich die Kassen die Portokosten sparen können. Die Möglichkeit zur Sonderkündigung besteht für Versicherte aber wie gehabt.

Infos auf Internetseite oder in Mitgliedermagazinen

Statt per Brief mussten die Versicherungen ihre Kunden „in geeigneter Weise“ über Beitragssatzsteigerungen informieren, etwa auf ihrer Internetseite oder im Mitgliedermagazin. Dabei müssen die Kassen auch auf das Sonderkündigungsrecht im Falle einer Erhöhung hinweisen. Dieses ist mit einer Frist verbunden. Und die läuft am Ende des Monats ab, in dem der neue Beitragssatz gilt – aktuell also in den meisten Fällen am 31. Januar. Eine normale Kündigung ist erst möglich, wenn die Mitgliedschaft mindestens zwölf Monate besteht.

Wechsel mit zweimonatiger Kündigungsfrist möglich

Ob auf dem einen oder anderen Wege – der Wechsel zu einer anderen Kasse ist nach einer zweimonatigen Kündigungsfrist möglich. Wer bis Ende Januar kündigt, wird also zum 1. April Mitglied der neuen Kasse. Dabei müssen Versicherte nicht selbst ihre Mitgliedschaft kündigen – das kann auch die neu gewählte Versicherung übernehmen. Wer insbesondere angesichts des bevorstehenden Monatsendes auf Nummer sicher gehen will, erledigt das selbst.