Briefwahl stark nachgefragt

Lübbecke

73,9 Prozent betrug die Wahlbeteiligung in Lübbecke bei der Bundestagswahl vor vier Jahren. Wie viele Wahlberechtigte werden wohl dieses Mal ihren Stimmzettel in die Urne werfen? Oder per Briefwahl abstimmen? Bundesweit geht der Trend immer weiter zur Briefwahl, auch in Lübbecke.

Von Friederike Niemeyer