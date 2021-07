Bringt Hüser den Flughafen jetzt auf Kurs?

Paderborn

15.000 Passagiere sind in der ersten Hälfte der NRW-Sommerferien vom Flughafen Paderborn/Lippstadt aus in die Ferien gestartet und in der Sonne gelandet. „Wir spüren einen deutlichen Aufwind, das Sommer-Gefühl ist zurück“, sagt Roland Hüser. Der neue Geschäftsführer, der offiziell zum 1. August die Nachfolge von Dr. Marc Cezanne antritt, hat sich jetzt den Fragen von RLS TV und des WESTFALEN BLATTES gestellt.

Von Ingo Schmitz