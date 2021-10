Briten wollen Flugplatz neu nutzen

Bürgermeister in Bad Lippspringe und Schlangen verärgert – Hubschrauberlandungen und Fallschirmsprünge

Bad Lippspringe

Die Briten wollen den seit 2015 stillgelegten Militärflugplatz an der B1 in Bad Lippspringe wieder verstärkt nutzen, das Areal soll außerdem weiträumig neu eingezäunt werden. Das hat Presseoffizier Mike Whitehurst dieser Zeitung bestätigt. In den Senne-Anrainerkommunen hatte es seit Tagen bereits rumort, es gab allerlei Gerüchte.

Von Klaus Karenfeld