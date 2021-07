Brockensammlung Bethel sammelt Schuhe

Aus den Hochwassergebieten in Deutschland habe die BroSa die dringende Anfrage nach festem Schuhwerk erreicht, da viele Wege noch immer kaum begehbar seien.

Die Schuhe können von sofort an paarweise gebündelt, nach Größe sortiert und ohne Karton in die beschrifteten Behälter an der Brockensammlung Bethel (an der Rückseite des Gebäudes An der Tonkuhle 1 an der Sachspendenannahme) eingeworfen werden.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr.