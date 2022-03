„Brücke entspricht Stand der Technik“

Bad Wünnenberg

Zum Vorfall an der Aftetalbrücke in Bad Wünnenberg hat sich am Tag danach auf Anfrage dieser Zeitung der Landesbetrieb Straßen NRW geäußert. Die Brücke entspräche dem Stand der Technik, das gelte auch bezüglich der Brüstung, teilte am Donnerstag Straßen NRW mit. Am Mittwochmorgen war eine Spanplatte – offenbar verloren von einem Verkehrsteilnehmer – auf die Einfahrt eines darunter liegenden Grundstücks herabgestürzt.

Von Marion Neesen